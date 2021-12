Covid, lo stato d’emergenza prorogato al 31 marzo. La stretta sugli arrivi: tampone per i vaccinati, quarantena per chi è scoperto (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per la proroga al 31 marzo dello stato d’emergenza per il Covid. La riunione a Palazzo Chigi, iniziata poco dopo le 17, si è conclusa nel giro di un’ora. Come previsto, il governo Draghi ha deciso di allungare la durata della misura straordinaria, sulla spinta del timore per l’espandersi della variante Omicron. Per il momento, i ministri non hanno approvato alcuna norma sull’introduzione dell’obbligo di mascherina all’aperto. Arriva invece la stretta per chi rientra in Italia dall’estero: chi non è vaccinato dovrà fare 5 giorni di quarantena, mentre chi è vaccinato dovrà comunque mostrare un tampone negativo per poter circolare nel nostro Paese. La nuova ordinanza sarà firmata dal ministro della Salute, Roberto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per la proroga al 31delloper il. La riunione a Palazzo Chigi, iniziata poco dopo le 17, si è conclusa nel giro di un’ora. Come previsto, il governo Draghi ha deciso di allungare la durata della misura straordinaria, sulla spinta del timore per l’espandersi della variante Omicron. Per il momento, i ministri non hanno approvato alcuna norma sull’introduzione dell’obbligo di mascherina all’aperto. Arriva invece laper chi rientra in Italia dall’estero: chi non è vaccinato dovrà fare 5 giorni di, mentre chi è vaccinato dovrà comunque mostrare unnegativo per poter circolare nel nostro Paese. La nuova ordinanza sarà firmata dal ministro della Salute, Roberto ...

