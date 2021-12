Covid | Letizia Moratti | “La Lombardia si sta dimostrando all’altezza della situazione”

(Di martedì 14 dicembre 2021) “Regionecontinua a dimostrarsi. Abbiamo raggiunto il 93% di adesioni alla campagna vaccinale; il 90,5%popolazione vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a 90.000 somministrazioni al giorno. Abbiamo dunque ampiamente superato il target assegnatoci dal Commissario Figliuolo e stanno anche crescendo le persone che decidono di fare la prima dose”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al WelfareRegione, nel suo intervento all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il futuro’, edizione invernale di Direzione Nord, che si è svolto lunedì 13 dicembre al Palazzo delle Stelline di Milano. “Tuttavia, anche se la variante Omicron è molto ...

IACROS : @00_h16 Letizia e morta di COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Letizia

... dell'impresa e della società civile, anche la vicepresidente di Regione LombardiaMoratti ...dico che al momento concentriamo tutte le energie per affrontare la battaglia contro il. Alla ...Lo sottolinea l'assessore regionale al Welfare,Moratti. 13 dic 13:16 Il 40% di contagia Londra causato da Omicron Circa il 40% dei nuovi contagi diregistrati a Londra è causato ...MILANO – “Regione Lombardia continua a dimostrarsi all’altezza della situazione. Abbiamo raggiunto il 93 per cento di adesioni alla campagna vaccinale; il 90,5 per cento della ...Prenota il vaccino anti-Covid: Google spinge la campagna di vaccinazione attraverso un Doodle. I consigli dell'Iss, con particolare attenzione ai bambini ...