Covid, le regioni che rischiano di entrare in zona gialla (Di martedì 14 dicembre 2021) Covid, ieri la Calabria come il Friuli e la Provincia Autonoma di Bolzano ha lasciato la fascia bianca: chi può avere lo stesso percorso Peggiora la situazoje pandemica in Italia con alcune regioni che sono entrate in zone gialla, fascia dove ci sono maggiori restrizioni soprattutto per i non vaccinati. Getty ImagesLunedì 20 dicembre altri territorio potrebbero avere lo stesso destino e seguire il Friuli, la Provincia di Bolzano e la Calabria nella zona gialla, secondo Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ricordiamo che il passaggio dalla zona bianca a quella gialla avviene considerando tre parametri: l'incidenza settimanale di nuovi positivi deve superare i 50 casi ogni 100mila abitanti; il dato viene sottoposto a controllo ...

