Covid, la vicepresidente della Commissione Ue: “L’Italia giustifichi l’introduzione del tampone obbligatorio per gli arrivi dall’estero” (Di martedì 14 dicembre 2021) “Quando gli Stati membri introducono condizioni aggiuntive o rendono le norme più severe, come nel caso delL’Italia e forse del Portogallo“, questa scelta “dev’essere giustificata sulla base della situazione reale”. Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea e Commissaria alla Giustizia, Vera Jourová, rispondendo a una domanda sull’introduzione del tampone obbligatorio – anche per i vaccinati – per chi dall’Europa si reca in Italia, decisa martedì dal Consiglio dei ministri allo scopo di evitare l’importazione di casi di variante Omicron del Covid-19. “Immagino che se ne parlerà al Consiglio europeo” in programma giovedì, ha anticipato Jourová, “perché queste decisioni individuali degli Stati minano la fiducia delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) “Quando gli Stati membri introducono condizioni aggiuntive o rendono le norme più severe, come nel caso dele forse del Portogallo“, questa scelta “dev’essere giustificata sulla basesituazione reale”. Lo ha detto laeuropea e Commissaria alla Giustizia, Vera Jourová, rispondendo a una domanda suldel– anche per i vaccinati – per chi dall’Europa si reca in Italia, decisa martedì dal Consiglio dei ministri allo scopo di evitare l’importazione di casi di variante Omicron del-19. “Immagino che se ne parlerà al Consiglio europeo” in programma giovedì, ha anticipato Jourová, “perché queste decisioni individuali degli Stati minano la fiducia delle ...

Patty66509580 : #GovernoDeiPeggiori #SanDraghi Covid, la vicepresidente della Commissione Ue: “L’Italia giustifichi l’introduzion… - fattoquotidiano : Covid, la vicepresidente della Commissione Ue: “L’Italia giustifichi l’introduzione del tampone obbligatorio per gl… - tablerider : RT @petunianelsole: Il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, è in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19. - dileguossi : RT @Michele_Arnese: Il vicepresidente della Bce, Luis De Guindos, è in autoisolamento dopo essere risultato positivo al Covid sabato. - MoniShantiRani : RT @Michele_Arnese: Il vicepresidente della Bce, Luis De Guindos, è in autoisolamento dopo essere risultato positivo al Covid sabato. -