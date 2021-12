Covid Italia, per Usa è tra Paesi a rischio più alto per viaggi (Di martedì 14 dicembre 2021) Covid oggi Italia, gli Usa sconsigliano i viaggi nel nostro Paese. Il Centers for Disease and Prevention ha infatti aggiunto tre nazioni – Italia, Groenlandia e Mauritius – alla lista di quelle a più alto rischio per i viaggi. Nel suo aggiornamento, il Cdc li ha spostati dal livello 3 al livello 4, “Covid-19 molto alto”, categoria nella quale in genere vengono collocati i Paesi nei quali negli ultimi 28 giorni sono stati registrati più di 500 casi ogni 100.000 residenti. La scorsa settimana, il Cdc aveva inserito nella lista anche la Francia, insieme ad altre sei destinazioni. In tutto sono oltre 80 i Paesi classificati di livello 4 al 13 dicembre. Tra gli altri luoghi considerati a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021)oggi, gli Usa sconsigliano inel nostro Paese. Il Centers for Disease and Prevention ha infatti aggiunto tre nazioni –, Groenlandia e Mauritius – alla lista di quelle a piùper i. Nel suo aggiornamento, il Cdc li ha spostati dal livello 3 al livello 4, “-19 molto”, categoria nella quale in genere vengono collocati inei quali negli ultimi 28 giorni sono stati registrati più di 500 casi ogni 100.000 residenti. La scorsa settimana, il Cdc aveva inserito nella lista anche la Francia, insieme ad altre sei destinazioni. In tutto sono oltre 80 iclassificati di livello 4 al 13 dicembre. Tra gli altri luoghi considerati a ...

