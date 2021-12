Covid, Italia in stato d’emergenza fino al 31 marzo 2022: c’è l’ok di Palazzo Chigi (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che proroga lo stato di emergenza al 31 marzo del 2022. Fonti di Palazzo Chigi precisano che il Cdm non ha approvato alcuna misura che contempli obbligo di utilizzare mascherine all’aperto. Il decreto conferma il congelamento di altri tre mesi dello stato di emergenza e di tutto quel che ne consegue. Nel decreto, dove non ci sono misure aggiuntive per frenare la nuova ondata, sono inoltre previsti, all’articolo 6, sei milioni da destinare al ministero della Difesa per allestire, in un sito militare individuato dal commissario Figliuolo, uno stock di vaccini. “Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all’epidemia da Covid-19 e garantire una ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che proroga lodi emergenza al 31del. Fonti diprecisano che il Cdm non ha approvato alcuna misura che contempli obbligo di utilizzare mascherine all’aperto. Il decreto conferma il congelamento di altri tre mesi dellodi emergenza e di tutto quel che ne consegue. Nel decreto, dove non ci sono misure aggiuntive per frenare la nuova ondata, sono inoltre previsti, all’articolo 6, sei milioni da destinare al ministero della Difesa per allestire, in un sito militare individuato dal commissario Figliuolo, uno stock di vaccini. “Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all’epidemia da-19 e garantire una ...

