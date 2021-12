Covid: iniziato Cdm su proroga stato emergenza (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - E' iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri sulla proroga dello stato d'emergenza. Sul tavolo anche la quantificazione delle risorse a disposizione per fronteggiare il rincaro bollette. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - E'a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri sulladellod'. Sul tavolo anche la quantificazione delle risorse a disposizione per fronteggiare il rincaro bollette.

Advertising

TV7Benevento : Covid: iniziato Cdm su proroga stato emergenza... - RossanoBibalo : RT @LucioMM1: In Italia per legge (art.24 del c.d. 'Codice della Protezione Civile', DL 1 2/1/18) lo #STATODIEMERGENZA nazionale non può es… - fede20412 : RT @LucioMM1: In Italia per legge (art.24 del c.d. 'Codice della Protezione Civile', DL 1 2/1/18) lo #STATODIEMERGENZA nazionale non può es… - GessaMarta : RT @LucioMM1: In Italia per legge (art.24 del c.d. 'Codice della Protezione Civile', DL 1 2/1/18) lo #STATODIEMERGENZA nazionale non può es… - emilio55555 : RT @LucioMM1: In Italia per legge (art.24 del c.d. 'Codice della Protezione Civile', DL 1 2/1/18) lo #STATODIEMERGENZA nazionale non può es… -