Covid, in Olanda anticipate le vacanze di Natale per la scuola primaria (Di martedì 14 dicembre 2021) Preoccupato per gli effetti della variante omicron, il governo dei Paesi Bassi ha annunciato questa sera l'anticipo di una settimana delle vacanze di Natale per le scuole elementari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 dicembre 2021) Preoccupato per gli effetti della variante omicron, il governo dei Paesi Bassi ha annunciato questa sera l'anticipo di una settimana dellediper le scuole elementari. L'articolo .

