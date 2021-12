Covid, in Inghilterra poco meno di 60mila nuovi contagi: è il nuovo record da gennaio. “E a Londra la variante Omicron è già dominante” (Di martedì 14 dicembre 2021) Quasi 60mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, a Londra variante Omicron dominante e governo che insiste ancor più sulla campagna vaccinale. È un nuovo record di nuovi casi quello fatto segnare dall’Inghilterra, che non vedeva 59.610 tamponi positivi dal 9 gennaio scorso. I decessi, invece, sono stati 150 in un giorno. Superato, così, il picco di 58.194 contagi registrato il 10 dicembre. In compenso sono state somministrate 513.722 terze dosi del vaccino anti-Covid, rispetto ai 397.532 di domenica. In tal senso prosegue lo sforzo dell’esecutivo guidato da Boris Johnson per arrivare a un milione di dosi ‘booster’ al giorno. L’alta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Quasinelle ultime 24 ore nel Regno Unito, ae governo che insiste ancor più sulla campagna vaccinale. È undicasi quello fatto segnare dall’, che non vedeva 59.610 tamponi positivi dal 9scorso. I decessi, invece, sono stati 150 in un giorno. Superato, così, il picco di 58.194registrato il 10 dicembre. In compenso sono state somministrate 513.722 terze dosi del vaccino anti-, rispetto ai 397.532 di domenica. In tal senso prosegue lo sforzo dell’esecutivo guidato da Boris Johnson per arrivare a un milione di dosi ‘booster’ al giorno. L’alta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Inghilterra Omicron potrebbe causare 'nello scenario peggiore' fino a 75.000 morti entro la fine di aprile se no… - fattoquotidiano : Covid, in Inghilterra poco meno di 60mila nuovi contagi: è il nuovo record da gennaio. “E a Londra la variante Omic… - PiccinelliPaolo : Terza inchiesta in pochi giorni che accerta un’altra morte da vaccino in Inghilterra. Dawn Williams, 52 anni, è mor… - Efisio31251859 : RT @ElGusty99523701: PERACCINATI IN PERICOLO Morti in Inghilterra - GianlucaStream : @Ted0foro @GiovanniGelio @AurelianoStingi Le ondate nn partono tutte lo stesso giorno! Si paragona l’ondata alle o… -