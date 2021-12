Covid, il reportage nella terapia intensiva del GOM di Reggio. Parlano medici e malati (Di martedì 14 dicembre 2021) Da ieri la Calabria è in zona gialla. Un cambio di colore, come affermato nei giorni scorsi dal presidente della Regione Roberto Occhiuto , figlio più delle difficoltà di un sistema sanitario nel suo ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 14 dicembre 2021) Da ieri la Calabria è in zona gialla. Un cambio di colore, come affermato nei giorni scorsi dal presidente della Regione Roberto Occhiuto , figlio più delle difficoltà di un sistema sanitario nel suo ...

Advertising

Cri_Giordano : @annapaolaconcia @gaiatortora E aggiungo: 1) a parlare di Covid nei pochi talk non sono vip o presunti tali ma scie… - marfeluca : IL MIO #REPORTAGE DA #MIAMI ANDATO IN ONDA IERI, IN PRIMA SERATA SU @rete4, DURANTE IL PROGRAMMA @QRepubblica. ????… - emilio19001 : RT @LinkFestival_it: #Choc #LuciaGoracci in #Romania ???? per un reportage su emergenza #Covid rapita e picchiata da una senatrice #novax @Tg… - LinkFestival_it : #Choc #LuciaGoracci in #Romania ???? per un reportage su emergenza #Covid rapita e picchiata da una senatrice #novax @Tg1Rai @ZiaLulli1 - sgrimoldi : RT @alessiolasta: Grazie a @UcsiSocial e al 'Premio Natale UCSI' per aver premiato il mio reportage 'Il Covid dell'anima' sul disagio psich… -