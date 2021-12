Covid, il Governo proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che proroga lo stato d’emergenza per il Covid-19 dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.Fonti di Governo chiariscono che il Cdm non ha approvato alcuna misura che contempli l’obbligo di utilizzare mascherine all’aperto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto chelod’per il-19 dal 31 dicembre 2021 al 31.Fonti dichiariscono che il Cdm non ha approvato alcuna misura che contempli l’obbligo di utilizzare mascherine all’aperto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, governo verso proroga stato di emergenza per 2 o 3 mesi #covid - ignaziocorrao : Eccoci qua. Come volevasi dimostrare anche il 'governo dei migliori' a guida #Draghi, a poche ore dalla decisione s… - chiaraalbanese : Il governo prepara una nuova ordinanza in cui si chiedera' anche ai vaccinati un test negativo per entrare in Itali… - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, il Governo proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 - - Zio_Cesco : RT @GavinoSanna1967: Certo che Covid esiste. Certo che la persecuzione dei 'sorci' oggi non prevede campi di sterminio. Problema è che il g… -