Covid, il Consiglio dei ministri proroga lo stato d’emergenza al 31 marzo (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per la proroga al 31 marzo dello stato d’emergenza per il Covid. La riunione a Palazzo Chigi, iniziata poco dopo le 17, si è conclusa nel giro di un’ora. Come previsto, il governo Draghi ha deciso di allungare la durata della misura straordinaria, sulla spinta del timore per l’espandersi della variante Omicron. I ministri, invece, non hanno trovato l’accordo sull’introduzione dell’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia. Considerato che il 31 gennaio 2021 scadono i due anni dalla proclamazione dell’emergenza che costituiscono il termine massimo previsto attualmente, servirà una nuova legge con il via libera del Parlamento. Consentirà a Draghi di continuare a utilizzare lo strumento dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Ildeiha dato il via libera al decreto per laal 31delloper il. La riunione a Palazzo Chigi, iniziata poco dopo le 17, si è conclusa nel giro di un’ora. Come previsto, il governo Draghi ha deciso di allungare la durata della misura straordinaria, sulla spinta del timore per l’espandersi della variante Omicron. I, invece, non hanno trovato l’accordo sull’introduzione dell’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia. Considerato che il 31 gennaio 2021 scadono i due anni dalla proclamazione dell’emergenza che costituiscono il termine massimo previsto attualmente, servirà una nuova legge con il via libera del Parlamento. Consentirà a Draghi di continuare a utilizzare lo strumento dei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È in via di limatura il testo del decreto legge che prorogherà al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza per il Covid.… - sole24ore : #Covid, stato di #emergenza esteso al 31 marzo: oggi il Consiglio dei ministri. ?? I numeri non consentono di tempor… - Adnkronos : 'A #Natale mascherine anche in casa e niente abbracci', il consiglio di Massimo Galli per le festività. #Covid. - EugenioCardi : RT @La7tv: #la7retweet Covid, il Consiglio dei ministri approva la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 marzo 2022 - SusiTolin : RT @RoccoTodero: Prorogato lo stato di emergenza fino a Marzo e (forse) mascherine all’aperto per le vacanze di Natale. Due tra le misure p… -