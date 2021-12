Covid | il bollettino di oggi 14 dicembre

(Di martedì 14 dicembre 2021) Coronavirus Italia, ildi14: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 20.677 contagi, 120 morti, 13.908 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaal 2,7% (-1,4%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +7, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +212 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Soliti Ignoti, perché non ci sono più i concorrenti ...

Dai dati degli ultimi 2 mesi dell'#ISS

Intanto, l'ultimo bollettino relativo a lunedì 13 dicembre registra 12.712 nuovi casi in Italia e 98 morti. Il bollettino che fotografa l'andamento della pandemia di Coronavirus nella Regione Campania. Quanto incide il vaccino sul contenimento dei contagi, dei ricoveri e delle morti? Da alcune settimane la Regione Emilia-Romagna - che vanta l'89,1% della popolazione vaccinabile coperta con ciclo completo.