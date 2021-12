Covid | il bollettino di oggi 14 dicembre 2021 | 20 677 contagi e 120 morti In Veneto 4 088 casi | in Lombardia ?3 830

Advertising

NicolaPorro : Poche righe, ma che colpiscono il segno. Dedicate un minuto a questa lettera: è un pugno allo stomaco alla liturgia… - EmilioBerettaF1 : Ultim'ora 17.52 Covid, il bollettino: 20.677 nuovi casi e 120 morti. Positività al 2,7% - CorriereUmbria : Covid, 20.677 nuovi casi e 120 morti: tasso di positività in calo al 2,7% ma ricoveri in aumento #bollettino… - infoitinterno : Bollettino Covid Italia e Lombardia oggi 14 dicembre - infoitinterno : Covid oggi Emilia, 1.845 contagi e 23 morti: bollettino 14 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Calabria Secondo ilsull'emergenza- 19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 459 i nuovi contagi registrati (su 8.578 tamponi effettuati), +242 ...Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da in Campania complice il tradizionale boom di tamponi del lunedì. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.304 positivi su 40.433 ...Sono 20.677 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo quanto reso noto dal Bollettino quotidiano del Ministero della Salute.Covid nel Lazio il bollettino di oggi martedì 14 dicembre 17.735 tamponi molecolari e 37.661 tamponi antigenici per un totale di 55.396 tamponi, si registrano 1.921 nuovi casi positivi ...