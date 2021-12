Covid | guidava autobus di linea senza green pass | fermato e sanzionato dalla polizia

(Di martedì 14 dicembre 2021) Teramo -l'didi lunga percorrenza: a scoprirlo, ad una fermata in Mosciano Sant'Angelo (Teramo), gli agenti dellaStradale di Pineto. L'era partito da Civitanova Marche ed era diretto a Roma Fiumicino. L'autista è statoa norma del D.L. 52/2021 e analoga sanzione è stata contestata al datore di lavoro. L'ha poi ripreso la marcia, soltanto dopo che gli agenti hanno verificato la sostituzione dell'autista, con un altro giunto sul posto ed in regola con il. leggi tutto

... un 30enne del posto,sotto l'effetto di alcol e di droga. E' stato denunciato e la patente ...anche in 18 esercizi pubblici per controllare il rispetto delle norme di contenimento del- ......18 esercizi pubblici al fine di verificare il rispetto delle norme di contenimento del- 19. ... La seconda, a un 52enne, sempre di Novafeltria chein stato di ebrezza. Oltre al ritiro ...Guidava l'autobus di linea di lunga percorrenza senza green pass: a scoprirlo, ad una fermata in Mosciano Sant'Angelo (Teramo), gli agenti della Polizia Stradale di Pineto. L'autobus era partito da ...I vaccini per i bambini sono sicuri. Lo sostiene Guido Castelli Gattinara , pediatra e infettivologo dell' Ospedale Bambino Gesù ...