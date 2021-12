Covid, gli Usa sconsigliano i viaggi in Italia: “Troppo rischioso” (Di martedì 14 dicembre 2021) Washington – “Troppo rischioso”. Gli Usa sconsigliano i viaggi in Italia a causa del Covid. Il Centers for Disease and Prevention ha infatti aggiunto tre nazioni – Italia, Groenlandia e Mauritius – alla lista di quelle a più alto rischio per i viaggi. Nel suo aggiornamento, il Cdc li ha spostati dal livello 3 al livello 4, “Covid-19 molto alto”, categoria nella quale in genere vengono collocati i paesi nei quali negli ultimi 28 giorni sono stati registrati più di 500 casi ogni 100.000 residenti. La scorsa settimana, il Cdc aveva inserito nella lista anche la Francia, insieme ad altre sei destinazioni. In tutto sono oltre 80 i Paesi classificati di livello 4 al 13 dicembre. Tra gli altri luoghi considerati a rischio “molto alto” per i ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 dicembre 2021) Washington – “”. Gli Usaina causa del. Il Centers for Disease and Prevention ha infatti aggiunto tre nazioni –, Groenlandia e Mauritius – alla lista di quelle a più alto rischio per i. Nel suo aggiornamento, il Cdc li ha spostati dal livello 3 al livello 4, “-19 molto alto”, categoria nella quale in genere vengono collocati i paesi nei quali negli ultimi 28 giorni sono stati registrati più di 500 casi ogni 100.000 residenti. La scorsa settimana, il Cdc aveva inserito nella lista anche la Francia, insieme ad altre sei destinazioni. In tutto sono oltre 80 i Paesi classificati di livello 4 al 13 dicembre. Tra gli altri luoghi considerati a rischio “molto alto” per i ...

