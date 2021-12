Covid, da mercoledì obbligo vaccinale a scuola | Speranza: 450mila prime dosi di vaccino in ultime settimane (Di martedì 14 dicembre 2021) Scatta mercoledì l'obbligo vaccinale del personale della scuola. E' pronta una circolare del ministero con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il Green ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 dicembre 2021) Scattal'del personale della. E' pronta una circolare del ministero con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il Green ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid mercoledì Covid, da mercoledì obbligo vaccinale a scuola | Speranza: 450mila prime dosi di vaccino in ultime settimane Scatta mercoledì l'obbligo vaccinale del personale della scuola. E' pronta una circolare del ministero con ... Lo ha detto la responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell'Oms, Maria van Kerkhove, ...

