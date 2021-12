Covid, da mercoledì obbligo vaccinale a scuola e per le forze dell'ordine | Fontana: Lombardia "bianca" anche a Natale (Di martedì 14 dicembre 2021) Scatta mercoledì l'obbligo vaccinale del personale della scuola e delle forze dell'ordine. E' pronta una circolare del ministero con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 dicembre 2021) Scattal'del personale. E' pronta una circolare del ministero con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e ...

Vaccino forze dell'ordine, obbligo da domani: a chi si defila via arma e multe. Vaccino covid, l'obbligo per le forze dell'ordine in vigore da domani mercoledì 15 dicembre. A chi si defila via arma e manette e multe fino a 1.500 euro. E' arrivata la circolare del ministero dell'Interno.

