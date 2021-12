Covid – Commissione DuPre | Il vaccino non basta

Advertising

borghi_claudio : Eh niente, una commissione d'inchiesta che fa il suo dovere deve essere boicottata. Mi sento inseguito dai virus e… - borghi_claudio : @DOCTORWHO71 @Piero92443771 Si usiamo il vaccino antinfluenzale per chi lo desidera. Senza green pass e altre costr… - IgorV01519720 : RT @AdolfoTasinato: NASCE LA “COMMISSIONE DUPRE” contro la disinformazione pandemica. #covid #COVID19 #COVID_19 - AdolfoTasinato : NASCE LA “COMMISSIONE DUPRE” contro la disinformazione pandemica. #covid #COVID19 #COVID_19 - tagliacerri : RT @MinistroEconom1: Anche noi abbiamo avuto come l'antico Egitto le 7 piaghe: l'ultima il Covid, ma prima, ben più gravi, l'UE, la commiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Commissione

... di fare una grande festa er le famiglie in tv, con l'ombra però sempre incombente del. Così ...previsti inizialmente) ragazzi selezionati durante Sanremo Giovani da Amadeus e dalla...Scatta intanto da domani l'obbligo di vaccinazione anti -per militari e forze di polizia . L'... Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione allaAffari ...Sì a maggioranza al documento e alla nota di aggiornamento proposti dall’assessore Armao CONTINUA QUI Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogl ...La Commissione europea ha approvato lo stanziamento di aiuti di Stato per 6 milioni di euro da parte dell'Italia in favore degli aeroporti della Calabria per risarcirli dei danni subiti nel periodo co ...