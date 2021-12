Covid, Cdm approva la proroga dello stato di emergenza | Speranza: obbligo tampone per ingressi in Italia da Paesi Ue (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per la proroga dello stato d'emergenza per il Covid, fino al 31 marzo 2022. Il vertice è terminato dopo un'ora di assemblea a Palazzo Chigi. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per lad'per il, fino al 31 marzo 2022. Il vertice è terminato dopo un'ora di assemblea a Palazzo Chigi. ...

