Covid | Cdm alle 17 su proroga stato emergenza**

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - Adnkronos : Stato d’emergenza, si va verso la proroga di tre mesi: oggi il Cdm. #covid - SkyTG24 : #Covid19, news. Si va verso la proroga dello Stato di Emergenza, oggi Cdm. LIVE - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Speranza “In Cdm ulteriori scelte su emergenza Covid” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo un momento cruciale della storia del Servizio sanitario nazionale. Sono ore non… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Cdm

Intervenendo a un seminario in corso al ministero della Salute ha detto: "Oggi inci saranno ulteriori scelte sull emergenza che stiamo vivendo". Già nella serata di martedì è arrivata la notizia ...Leggi Anche, governo verso la proroga al 31 marzo dello stato d'emergenza: martedì il“Con delibera del Cdm in tutto finora sono state fatte sei proroghe: a questo punto serve la legge. Essendo questa volta un atto normativo, inoltre, il governo dovrà motivare la proroga un po’ di più ...«Oggi in Cdm ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al seminario "La casa come primo luogo ...