Covid Campania: 1.304 nuovi positivi, scende l'incidenza (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.304 i nuovi positivi al Covid in Campania su 40.433 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 3,22%, in calo dopo l'impennata dei giorni scorsi e il 5,27% di ieri determinato anche dal minor numero di tamponi eseguiti di domenica. Sette le nuove vittime, di cui sei nelle ultime 48 ore. Ben 23 in più del giorno precedente i ricoverati in degenza (a quota 381) mentre quelli in intensiva sono 28, in lieve calo (-2). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

