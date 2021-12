Covid, al ‘San Pio’ tre nuovi ricoveri e una dimissione (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una dimissione e tre nuovi ricoveri nei reparti Covid dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. E’ quanto emerge dal bollettino giornalieri del nosocomio di via Pacevecchia. Attualmente sono 20 i pazienti ricoverati: dieci sono sanniti e dieci residenti fuori provincia. Di questi, 12 sono degenti in Pneumologia Sub/Intensiva e 8 nel reparto di Malattie infettive. Dal febbraio 2020, i pazienti positivi deceduti sono 343 su complessivi 1434 trattati (sospetti 208 e accertati 1226) dal mese di febbraio presso l’Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano 835. Dei 1226 pazienti accertati positivi, 936 sono residenti nella provincia di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Unae trenei repartidell’ospedaledi Benevento. E’ quanto emerge dal bollettino giornalieri del nosocomio di via Pacevecchia. Attualmente sono 20 i pazienti ricoverati: dieci sono sanniti e dieci residenti fuori provincia. Di questi, 12 sono degenti in Pneumologia Sub/Intensiva e 8 nel reparto di Malattie infettive. Dal febbraio 2020, i pazienti positivi deceduti sono 343 su complessivi 1434 trattati (sospetti 208 e accertati 1226) dal mese di febbraio presso l’Areadedicata, mentre i guariti risultano 835. Dei 1226 pazienti accertati positivi, 936 sono residenti nella provincia di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

