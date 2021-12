Covid, a Roma e nel Lazio nessuna chiusura anticipata delle scuole per Natale (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – Le Asl di Roma non hanno mai chiesto la chiusura anticipata delle scuole per arginare i contagi Covid. I direttori generali delle Asl in una nota congiunta affermano che “non hanno mai richiesto ai Prefetti di andare a chiusure anticipate delle scuole, la situazione è costantemente monitorata e ogni azione deve essere proporzionale all’andamento della curva epidemiologica che vede il nostro territorio in zona bianca dove non sono previsti ulteriori misure di restrizione. Oggi la priorità è correre velocemente con la campagna di vaccinazione che parte domani”. “Nel Lazio non è prevista alcuna chiusura anticipata delle scuole, le ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 dicembre 2021)– Le Asl dinon hanno mai chiesto laper arginare i contagi. I direttori generaliAsl in una nota congiunta affermano che “non hanno mai richiesto ai Prefetti di andare a chiusure anticipate, la situazione è costantemente monitorata e ogni azione deve essere proporzionale all’andamento della curva epidemiologica che vede il nostro territorio in zona bianca dove non sono previsti ulteriori misure di restrizione. Oggi la priorità è correre velocemente con la campagna di vaccinazione che parte domani”. “Nelnon è prevista alcuna, le ...

