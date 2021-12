Covid: 216 nuovi positivi a Bergamo e 20 vittime in Lombardia, prorogato lo stato d’emergenza (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 216 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 3.830 in Lombardia a fronte di 172.462 tamponi effettuati (2,2%). A livello regionale aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+3) e nei reparti (+50). Venti i decessi. Il Consiglio dei ministri ha invece dato il via libera al decreto per la proroga al 31 marzo dello stato d’emergenza per il Covid. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 172.462, totale complessivo: 22.164.167 – i nuovi casi positivi: 3.830 – in terapia intensiva: 146 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.185 (+50) – i decessi, totale complessivo: 34.619 (+20) I nuovi casi per provincia: Milano: 1336 di cui 515 a Milano città;Bergamo: ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 216 ial-19 in provincia di, 3.830 ina fronte di 172.462 tamponi effettuati (2,2%). A livello regionale aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+3) e nei reparti (+50). Venti i decessi. Il Consiglio dei ministri ha invece dato il via libera al decreto per la proroga al 31 marzo delloper il. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 172.462, totale complessivo: 22.164.167 – icasi: 3.830 – in terapia intensiva: 146 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.185 (+50) – i decessi, totale complessivo: 34.619 (+20) Icasi per provincia: Milano: 1336 di cui 515 a Milano città;: ...

