Covid | 20 677 nuovi casi su 776 563 tamponi e altri 120 morti

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I 20.677 positivi, 120 le vittime. tasso positività al 2,7%, +7 terapie intensive nelle ultime 24 ore #ANSA - repubblica : Covid, oggi 20.677 nuovi casi e 120 morti. Il tasso di positivita' al 2,7% - ilfoglio_it : Bollettino #Covid: i contagi nelle ultime 24 ore sono 20.677, con un tasso di positività del 2.7 per cento. Ancora… - sonia_divinaa : RT @repubblica: Covid, oggi 20.677 nuovi casi e 120 morti. Il tasso di positivita' al 2,7% - luigiasero : Ultime Covid Italia: 120 decessi e 20.677 nuovi casi. In Sicilia 8 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 677

Sono 20.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.712. Sono invece 120 le vittime in un giorno, ieri erano state 98. Nelle ...il di oggi martedì 14 dicembre 2021 . Sono 20.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.712. Sono invece 120 le vittime in un giorno, ieri erano state 98. S ono ...Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 20.677 i nuovi casi di Coronavirus e 120 i morti in 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio.Il bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute segnala 20.677 nuovi casi di positività al Covid-19 e 120 decessi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 776.563 test sul ...