Covid | 20 677 nuovi casi e 120 decessi in 24 ore

(Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Come ogni martedì si registra un'impennata deirispetto alle 24 ore precedenti. I positivi sono infatti 20.677 in crescita rispetto ai 9.503 del 13 dicembre. Secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute il numero deicresce a 120 (+28).Più che raddoppiati i tamponi processati: 776.553, numero che determina un tasso di positività in calo al 2,66%. I guariti sono 13.908, gli attualmente positivi si incrementano di 6.637 unità a 297.394. Anche oggi si segna una crescita negli ospedali: i ricoverati nei reparti ordinari sono 7.163 (+212), nelle terapie intensive sono ospitati 863 degenti (+7) con 93ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 289.368 persone. Il Veneto è la prima regione per numero di contagi (4.088), seguita da Lombardia (3.830) e Lazio ...

DATI COVID I 20.677 positivi, 120 le vittime. tasso positività al 2,7%, +7 terapie intensive nelle ultime 24 ore - Covid, oggi 20.677 nuovi casi e 120 morti. Il tasso di positivita' al 2,7% - Covid Italia, il bollettino del 14 dicembre: 20.677 nuovi casi e 120 decessi. Tasso di positività cala al 2,6%

il di oggi martedì 14 dicembre 2021 . Sono 20.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.712. Sono invece 120 le vittime in un giorno, ieri erano state 98. S ono ...Risalgono bruscamente da 12.712 a 20.i contagi riportati dal bollettino odierno, dove si contano anche 120 morti (non succedeva dal ... Altre tre persone sono morte per il- 19 in Alto Adige . ...Tornano oltre quota 20mila i nuovi casi di Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nel giorno in cui il numero delle vittime supera le 135mila da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati 20.677 i pos ...Sono stati trovati oggi pomeriggio gli ultimi due dispersi nell’esplosione di Ravanusa. Sono stati estratti dalle macerie i cadaveri di Giuseppe e Calogero Carmina, figlio e padre, di 33 e 59 anni. Sa ...