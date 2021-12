Covid-19, nel Lazio le vaccinazioni ai bambini partono il 15 dicembre: ecco dove (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – Si partirà domani, mercoledì 15 dicembre, nel Lazio con le prime vaccinazioni pediatriche nella fascia 5-11 anni presso l’Istituto Spallanzani e altri hub. L’annuncio è dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che chiarisce: “Il reclutamento per la giornata del V-Day lo stanno curando i pediatri, dando priorità alle categorie più fragili”. Le prime somministrazioni del V-Day pediatrico si terranno domani all’Istituto Spallanzani e nei seguenti hub: il museo Explora (via Flaminia); il Nuovo Regina Margherita (via Roma Libera); il Santa Caterina delle Rose (via Forteguerri), gli ospedali Policlinico Umberto I (via Regina Elena), Sant’Andrea (via di Grottarossa), ospedale dei Castelli (via Nettunense km 11,5), Civitavecchia (piazza Verdi), Spaziani di Frosinone (via Fabi), Goretti di Latina ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – Si partirà domani, mercoledì 15, nelcon le primepediatriche nella fascia 5-11 anni presso l’Istituto Spallanzani e altri hub. L’annuncio è dell’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, che chiarisce: “Il reclutamento per la giornata del V-Day lo stanno curando i pediatri, dando priorità alle categorie più fragili”. Le prime somministrazioni del V-Day pediatrico si terranno domani all’Istituto Spallanzani e nei seguenti hub: il museo Explora (via Flaminia); il Nuovo Regina Margherita (via Roma Libera); il Santa Caterina delle Rose (via Forteguerri), gli ospedali Policlinico Umberto I (via Regina Elena), Sant’Andrea (via di Grottarossa), ospedale dei Castelli (via Nettunense km 11,5), Civitavecchia (piazza Verdi), Spaziani di Frosinone (via Fabi), Goretti di Latina ...

