Covid-19, a Fiumicino 30 nuovi positivi e 28 guariti: il bollettino del 14 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) Fiumicino – “Nell’ultimo report della Asl Roma 3 leggiamo che rispetto a ieri ci sono 30 nuovi contagi e 28 persone guarite, per un totale di casi di Covid sul nostro territorio pari a 422”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco Esterino Montino. “Stabile il dato sull’età media (39 anni) e anche il rapporto con la popolazione totale (0.51) – prosegue il sindaco -. Il 65% del totale dei casi si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino, mentre il 9% è a Fregene e il 5% sia ad Aranova sia a Parco Leonardo. Scende la percentuale di Focene (4%)”. “Ieri, nelle prime due ore dall’apertura delle prenotazioni del vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni, il sistema della Regione Lazio ha registrato ben 19 mila prenotazioni – sottolinea il Sindaco – e da domani si inizia con le vaccinazioni. Inoltre, domenica 19 ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 dicembre 2021)– “Nell’ultimo report della Asl Roma 3 leggiamo che rispetto a ieri ci sono 30contagi e 28 persone guarite, per un totale di casi disul nostro territorio pari a 422”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco Esterino Montino. “Stabile il dato sull’età media (39 anni) e anche il rapporto con la popolazione totale (0.51) – prosegue il sindaco -. Il 65% del totale dei casi si concentra tra Isola Sacra e, mentre il 9% è a Fregene e il 5% sia ad Aranova sia a Parco Leonardo. Scende la percentuale di Focene (4%)”. “Ieri, nelle prime due ore dall’apertura delle prenotazioni del vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni, il sistema della Regione Lazio ha registrato ben 19 mila prenotazioni – sottolinea il Sindaco – e da domani si inizia con le vaccinazioni. Inoltre, domenica 19 ...

