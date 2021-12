Così il profumo di mamma rilassa il bambino

Leggi su dilei

(Di martedì 14 dicembre 2021) Che il senso dell’olfatto, per quanto spesso sottovalutato, sia uno dei nostri sistemi primari per reagire, sia di fronte ad un pericolo come una fuga di gas sia soprattutto quando incontriamo persone o viviamo situazioni particolarmente piacevoli, è risaputo. Ora però una ricerca condotta da Ruth Feldman dell’Università israeliana Reichman ci dice una cosa in più. Può anche bastare una maglietta di cotone della, con cui la donna ha riposato, per aumentare il legame. Non è solo una curiosità, ma un’ulteriore prova scientifica, pubblicata su Science Advances, di quanto sia importante la sensazione olfattiva nel guidare le scelte affettive. Cosa succede nel cervello? La ricerca è quanto meno curiosa. A una sessantina di mamme è stato chiesto di dormire per due notti consecutive con una stessa maglietta, che quindi si è in qualche modo “impregnata” del loro ...