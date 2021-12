“Cosa mi ha detto Delia Duran…”. GF Vip, Carlo Cuozzo pubblica la telefonata della moglie di Alex Belli (Di martedì 14 dicembre 2021) Il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è finito con un clamoroso colpo di scena arrivato durante la puntata in diretta di lunedì 13 dicembre. Nel pomeriggio Soleil Sorge ha baciato nuovamente Alex Belli per dimostrare a tutti che provasse davvero qualCosa per lei, nonostante da più giorni l’attore avesse dichiarato di voler lasciare la Casa per recuperare il rapporto con la moglie Delia Duran. “Le parole che ci diciamo io e Soleil le sentiamo, lei è il dono più grande che potevo sperare di trovare nella casa, tutto quello che viviamo è stupendo, ma c’è un però … Lei ha un uomo io ho una moglie, non vogliamo dirci addio, ma un arrivederci”, ha detto Alex Belli. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Il triangolo tra, Soleil Sorge eDuran è finito con un clamoroso colpo di scena arrivato durante la puntata in diretta di lunedì 13 dicembre. Nel pomeriggio Soleil Sorge ha baciato nuovamenteper dimostrare a tutti che provasse davvero qualper lei, nonostante da più giorni l’attore avesse dichiarato di voler lasciare la Casa per recuperare il rapporto con laDuran. “Le parole che ci diciamo io e Soleil le sentiamo, lei è il dono più grande che potevo sperare di trovare nella casa, tutto quello che viviamo è stupendo, ma c’è un però … Lei ha un uomo io ho una, non vogliamo dirci addio, ma un arrivederci”, ha. ...

Advertising

chetempochefa : 'Quando sono stato in grado di guardare la strada, uscire dalla stazione, quando mi hanno tolto le manette...ero mo… - WittyTV : La nostra Giulia ha incontrato per voi Riki che ci ha parlato del suo nuovo brano “Scusa”, dei suoi nuovi progetti… - romeoagresti : @_Introducing_me Dybala non ha detto un’altra cosa. Semplicemente si tratta di comprendere il momento. Non è difficile, forza. - MARCO196913 : RT @antorendina: Binotto ieri ha detto una cosa intelligente: 'Siamo stanchi di vedere gli altri festeggiare, ora tocca a noi'. Non è scrit… - sono3l1s4 : Ho detto una cosa che nn dovevo dire -