“Cosa è successo sotto le coperte con Soleil?”: la reazione di Alex Belli al GF Vip 6 (Di martedì 14 dicembre 2021) Lunedì sera il GF Vip 6 ha perso un pezzo da novanta: Alex Belli. L’attore non era in nomination, ma è stato squalificato dopo il tanto atteso confronto con Delia Duran. Non deve aver resistito Alex Belli, che non appena la moglie ha iniziato a parlare ha violato il regolamento correndo ad abbracciarla. Non ha quindi rispettato le norme anti Covid che impongono un distanziamento anche nella Casa più spiata d’Italia quando arriva un ospite dall’esterno. Ma vero è che negli ultimi giorni più volte ha manifestato la volontà di lasciare in anticipo il reality, vista la situazione con Soleil Sorge da un lato e Delia Duran da un altro. Insomma, fuori Alex Belli. Che ha poi raggiunto Alfonso Signorini in studio e provato a difendersi dagli attacchi dei suoi ex coinquilini, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Lunedì sera il GF Vip 6 ha perso un pezzo da novanta:. L’attore non era in nomination, ma è stato squalificato dopo il tanto atteso confronto con Delia Duran. Non deve aver resistito, che non appena la moglie ha iniziato a parlare ha violato il regolamento correndo ad abbracciarla. Non ha quindi rispettato le norme anti Covid che impongono un distanziamento anche nella Casa più spiata d’Italia quando arriva un ospite dall’esterno. Ma vero è che negli ultimi giorni più volte ha manifestato la volontà di lasciare in anticipo il reality, vista la situazione conSorge da un lato e Delia Duran da un altro. Insomma, fuori. Che ha poi raggiunto Alfonso Signorini in studio e provato a difendersi dagli attacchi dei suoi ex coinquilini, ...

Advertising

lastknight : Dicono sia la “Apocalisse di Java”: un #bug 0-day che impatta da Minecraft a Google, da Cisco a Twitter, da Tesla a… - ilfoglio_it : Cosa sarebbe successo se Zaki fosse stato liberato ai tempi del governo gialloverde o rossogiallo? Oggi i politici… - RaiUno : Finalmente stasera scopriremo la verità su quell'evento passato che ha fatto incontrare Dante e Anita. Secondo voi… - luigipe79 : @borghi_claudio Nessuna procura lo chiama per scambiare due chiacchiere amichevolmente? Non c'è voglia di sapere co… - DeodatoRibeira : @Silvy6701 Cosa ti è successo??? Non sarà mica per lo stato di emergenza? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa successo Elon Musk e l'immaginario futuro che muove il mondo È successo spesso in passato che la redazione di Time fosse criticata per la sua scelta: con George ... Cosa ha caratterizzato più di ogni altra cosa l'anno che si sta chiudendo a livello globale? Per ...

Sorteggio Champions Inter, Zanetti: "C'è rammarico" Cosa è successo La spiegazione ufficiale per quanto accaduto sta nell'errore del software che si occupa del sorteggio. Di fatto era stato inserito lo United tra i possibili rivali del Villareal , ...

Mangia sushi: morto dopo 9 giorni. Cosa è successo ilGiornale.it "La Castagna d'Argento 2021" a Caruso, Costa e De Giorgi Celebrata la sedicesima edizione della manifestazione organizzata nella location di Villa Romantica a Trecastagni.TRECASTAGNI (ITALPRESS) - ...

Mangia sushi e poi muore: aveva 15 anni Cosa è successo? Il ragazzo si era sentito male, con febbre alta, diarrea e vomito, dopo aver mangiato sushi in un ristorante giapponese del Vomero insieme ad alcune amiche. L'avvocato Marianna ...

spesso in passato che la redazione di Time fosse criticata per la sua scelta: con George ...ha caratterizzato più di ogni altral'anno che si sta chiudendo a livello globale? Per ...La spiegazione ufficiale per quanto accaduto sta nell'errore del software che si occupa del sorteggio. Di fatto era stato inserito lo United tra i possibili rivali del Villareal , ...Celebrata la sedicesima edizione della manifestazione organizzata nella location di Villa Romantica a Trecastagni.TRECASTAGNI (ITALPRESS) - ...Cosa è successo? Il ragazzo si era sentito male, con febbre alta, diarrea e vomito, dopo aver mangiato sushi in un ristorante giapponese del Vomero insieme ad alcune amiche. L'avvocato Marianna ...