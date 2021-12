Corrono le terze dosi, risalgono le prime, ma a Bergamo contagi in su del 38% (Di martedì 14 dicembre 2021) La settimana epidemiologica 7-13 dicembre è l’ottava consecutiva di crescita del contagio. A livello nazionale negli ultimi 7 giorni i contagi certificati da tampone sono stati 119.708, in aumento (+16,4%) rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 102.841; media giornaliera 17.101 (da 14.692). Il numero dei casi ha così superato il valore di un anno fa, con la differenza che allora la curva stava terminando la discesa del secondo picco, mentre adesso è ancora in fase di crescita. Il tasso di positività ai tamponi molecolari è in salita al 8,8% (dal 7,53% di una settimana fa, +16,9%). Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è all’3,42% (da 2,63%). Rapporto positivi/casi testati 22,5% (da 17,8%). Sale la curva dei contagi: da 0,29 a 0,34. Continuano a salire i ricoveri in area medica: al 13 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) La settimana epidemiologica 7-13 dicembre è l’ottava consecutiva di crescita delo. A livello nazionale negli ultimi 7 giorni icertificati da tampone sono stati 119.708, in aumento (+16,4%) rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 102.841; media giornaliera 17.101 (da 14.692). Il numero dei casi ha così superato il valore di un anno fa, con la differenza che allora la curva stava terminando la discesa del secondo picco, mentre adesso è ancora in fase di crescita. Il tasso di positività ai tamponi molecolari è in salita al 8,8% (dal 7,53% di una settimana fa, +16,9%). Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è all’3,42% (da 2,63%). Rapporto positivi/casi testati 22,5% (da 17,8%). Sale la curva dei: da 0,29 a 0,34. Continuano a salire i ricoveri in area medica: al 13 ...

