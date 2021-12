Coronavirus Sicilia | bollettino 10 dicembre 2021 | 1 037 nuovi casi | 8 i decessi

Advertising

Numeri covid del bollettino, 8 morti Sono 1.037 i contagi dainoggi, 14 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 8 morti. Sono 627 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola attualmente ci sono ...Sono più di mille i contagi nel Lazio (1.921), in Piemonte (1.853), in Emilia - Romagna (1.845), in Campania (1.304) e in(1.037).Sono 1.037 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 35.240 tamponi processati nell’Isola. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 782. Il tasso di positivita’ riscende al 3%. L’is ...L'Isola resta al settimo posto per numero di contagi, 24 ricoverati in più rispetto a ieri ma diminuiscono i degenti in terapia intensiva ...