Coronavirus, per gli Usa l’Italia è a rischio viaggio “molto alto” (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha aggiunto l'Italia e altri due Paesi, Groenlandia e Mauritius, alla categoria a più alto rischio per i viaggi, denominata con il numero 4. Nel suo aggiornamento settimanale degli avvisi di viaggio Covid-19, il CDC - riporta la Cnn - ha anche aggiunto la gigantesca e gelida Groenlandia e la minuscola isola tropicale dell'Africa orientale di Mauritius alla sua categoria "Livello 4: Covid-19 molto alto". In genere, il CDC colloca una destinazione al livello 4 quando negli ultimi 28 giorni sono stati registrati più di 500 casi ogni 100.000 residenti. Tutte e tre i Paesi sono passati dal livello 3 al 4.La scorsa settimana, il CDC aveva collocato la Francia, al livello 4, insieme ad altre sei destinazioni. Il passaggio ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha aggiunto l'Italia e altri due Paesi, Groenlandia e Mauritius, alla categoria a piùper i viaggi, denominata con il numero 4. Nel suo aggiornamento settimanale degli avvisi diCovid-19, il CDC - riporta la Cnn - ha anche aggiunto la gigantesca e gelida Groenlandia e la minuscola isola tropicale dell'Africa orientale di Mauritius alla sua categoria "Livello 4: Covid-19". In genere, il CDC colloca una destinazione al livello 4 quando negli ultimi 28 giorni sono stati registrati più di 500 casi ogni 100.000 residenti. Tutte e tre i Paesi sono passati dal livello 3 al 4.La scorsa settimana, il CDC aveva collocato la Francia, al livello 4, insieme ad altre sei destinazioni. Il passaggio ...

