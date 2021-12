Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di martedì 14 dicembre 2021) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di martedì 14 dicembre 2021)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Advertising

RaiNews : Il centro di controllo della prevenzione delle malattie mette l'Italia nell'elenco dei paesi a rischio per la nuova… - RobertoTom60 : » Notizie dall'Italia e dal Mondo: Morta di Covid operatrice sanitaria No Vax dell'ospedale di Alessandria: 'Il cor… - LinaVadal : RT @Libero_official: Il #Novavax verso l'ok anche in Italia: ecco i risultati dei primi test sul nuovo #vaccino contro il #coronavirus e gl… - legenrehumain : RT @EugenioCardi: 'Chiediamoci perché siamo chiusi in una bolla che solo l'Italia si è ritagliata'. ?? Morta di Covid operatrice sanitaria… - OrtigiaP : USA:'Evitate viaggi in Italia, a rischio contagio anche i vaccinati'SUCCESSONE #GreenPassrafforzato @massimogara?A… -