Coronavirus, Cdc Usa: Italia a rischio viaggio "molto alto" (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha aggiunto l'Italia e altri due Paesi, Groenlandia e Mauritius, alla categoria a più alto rischio per i viaggi, ...

