Coronavirus, 20.677 nuovi casi e 120 morti. Crescono ricoverati con sintomi (+212). In un giorno 93 ingressi in terapia intensiva (Di martedì 14 dicembre 2021) Tornano oltre quota 20mila i nuovi casi di Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nel giorno in cui il numero delle vittime supera le 135mila da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati 20.677 i positivi rintracciati tra i 776.563 tamponi, di cui 588.513 test antigenici rapidi, con l’incidenza al 2,7%. Aumenta contestualmente la pressione sugli ospedali con 212 posti letto occupati in più rispetto a lunedì nei reparti di area medica e un saldo di +7 in terapia intensiva, dove però si sono registrati 93 ingressi. Confrontando i dati delle ultime 48 ore con gli stessi due giorni della scorsa settimana si nota un peggioramento di tutti gli indicatori. Crescono soprattutto i nuovi casi, passati da 25.259 a 33.389: in altre parole oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Tornano oltre quota 20mila idi Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nelin cui il numero delle vittime supera le 135mila da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati 20.677 i positivi rintracciati tra i 776.563 tamponi, di cui 588.513 test antigenici rapidi, con l’incidenza al 2,7%. Aumenta contestualmente la pressione sugli ospedali con 212 posti letto occupati in più rispetto a lunedì nei reparti di area medica e un saldo di +7 in, dove però si sono registrati 93. Confrontando i dati delle ultime 48 ore con gli stessi due giorni della scorsa settimana si nota un peggioramento di tutti gli indicatori.soprattutto i, passati da 25.259 a 33.389: in altre parole oltre ...

