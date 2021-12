Coronavirus | 20 677 nuovi casi e 120 decessi in un giorno Tasso di positività al 2 | 7%

Leggi su open.online

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il bollettino del 14 dicembre 2021 Oggi, 14 dicembre, il numero di persone contagiate da Covid-19 sono +20.677. Il dato è in forte aumento rispetto a quello di ieri, quando ipositivi erano stati 12.712. Il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute riporta un numero di attualmente positivi in crescita: 297.394 contro i 290.757 del precedente monitoraggio. Anche per quanto riguarda i, nelle ultime 24 ore si segnala un forte balzo: 120 nuove vittime legate al virus contro le 98 di ieri, 66 due giorni fa. Per un totale di morti da inizio emergenza che arriva così a quota 135.049. La situazione negli ospedali Le persone positive al virus che nelle ultime 24 ore hanno fatto ingresso in terapia intensiva sono 93. In crescita rispetto a ieri, quando erano state 60. Il totale dei ricoverati ...