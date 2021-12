Coppa Italia | Venezia - Ternana 3 - 1 | Zanetti agli ottavi contro l' Atalanta

(Di martedì 14 dicembre 2021) Non è stata una passeggiata la partita dei sedicesimi divinta dal: la squadra allenata daha ospitato lae si è qualificatacon il risultato di 3 - ...

Advertising

QuiMediaset_it : #CoppaItalia: #Mediaset trasmette in esclusiva assoluta i sedicesimi di finale. Il calendario di oggi, in diretta s… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Venezia-Ternana 3-1: Zanetti vola agli ottavi dove trova l'Atalanta - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Venezia-Ternana 3-1: Zanetti vola agli ottavi dove trova l'Atalanta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Venezia-Ternana 3-1: Zanetti vola agli ottavi dove trova l'Atalanta - argento_tw : Nostalgia di quei pomeriggi dopo la scuola alle elementari dove la Coppa Italia era trasmessa alle 15-16 su Rai 3. -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Torna la, con i sedicesimi di finale che verranno giocati tra martedì, mercoledì e giovedì. In palio l'accesso agli ottavi, dove sono già qualificate Juve, Inter, Napoli, Milan, Atalanta, Roma, ...Il Venezia vince 3 - 1 il match casalingo dicontro la Ternana e si qualifica agli ottavi di finale rischiando più del previsto contro i ragazzi di Lucarelli che in Serie B galleggiano a metà classifica. A sbloccare la partita ci ...Le formazioni ufficiali di Udinese Crotone match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Udinese Crotone, match ...Questa sera il Milan conoscerà il nome della sua avversaria negli ottavi di Coppa Italia che si giocheranno a gennaio: i rossoneri di Stefano Pioli se la vedranno contro una tra Genoa ...