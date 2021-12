Coppa Italia, sedicesimi: nelle gare del pomeriggio ok Venezia e Udinese (Di martedì 14 dicembre 2021) La Serie A non delude nella Coppa nazionale: le prime due sfide del trofeo, infatti, promuovono al turno successivo Venezia ed Udinese ai danni di Ternana e Crotone, formazioni che navigano il campionato di Serie B. Due sfide che non hanno avuto storia in questo pomeriggio dedicato al secondo trofeo più importante del calcio nostrano. Ecco cosa è successo in Coppa Italia, con le prime partite dei sedicesimi di finale. Coppa Italia, sedicesimi: tutto facile per le compagini di massima serie Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, la sfida del Penzo si accende clamorosamente nella ripresa. I lagunari vanno immediatamente in vantaggio grazie alla reti di Heymans, bravo a sbloccare la contesa. La gioia, però, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) La Serie A non delude nellanazionale: le prime due sfide del trofeo, infatti, promuovono al turno successivoedai danni di Ternana e Crotone, formazioni che navigano il campionato di Serie B. Due sfide che non hanno avuto storia in questodedicato al secondo trofeo più importante del calcio nostrano. Ecco cosa è successo in, con le prime partite deidi finale.: tutto facile per le compagini di massima serie Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, la sfida del Penzo si accende clamorosamente nella ripresa. I lagunari vanno immediatamente in vantaggio grazie alla reti di Heymans, bravo a sbloccare la contesa. La gioia, però, ...

Advertising

VeneziaFC_EN : Coppa Italia • #VeneziaTernana #ArancioNeroVerde ?????? - Atalanta_BC : ?????? Affronteremo in casa il @VeneziaFC_IT negli ottavi di finale di #CoppaItaliaFrecciarossa! ?? We'll be facing V… - Corentin_Info : ??Coppa Italia?? #CoppaItalia ??16e de Finale?? 18h00 Venezia 3-1 Ternana Udinese 4-0 Crotone - sportal_it : Coppa Italia, poker dell'Udinese al Crotone - FGuardiella : Coppa Italia: 4-0 al Crotone, Udinese agli ottavi -