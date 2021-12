Coppa Italia sedicesimi di finale Crotone eliminato dall’Udinese che supera il turno e agli ottavi affronterà la Lazio il mese di gennaio (Di martedì 14 dicembre 2021) Udinese 4 Crotone 0 Marcatori: Pussetto 20° – 61°, De Maio 28°, Success ( R ) 40° Udinese (3-5-2): Padelli, Perez, De Maio, Samir (Forestieri), Soppy, Samardzic, Jajalo (Nestorovski), Makengo (Molina), Zeegelar, Pussetto (Arslan), Success. All. Cioffi Crotone (3-4-2-1): Saro, Cuomo, Nedelcearu (Paz), Sala (Visentin), Mogos (Giannotti), Zanellato (Vulic), Donsah, Schirò, Borello, Rojas, Maric (Kargbo). All. Modesto Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti Assistenti: Tolfo – Fontemurato Quarto giudice a bordo campo: Piero Giacomelli di Trieste Var: Nasca – Avar: Cecconi Ammoniti: Jajalo, Angoli: 2 a 2 Niente di nuovo per i pitagorici sul terreno del Dacia Arena a proposito delle sconfitte e dei gol subiti. Più che il passaggio al turno successivo era importante per il tecnico, tornato alla guida del ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 14 dicembre 2021) Udinese 40 Marcatori: Pussetto 20° – 61°, De Maio 28°, Success ( R ) 40° Udinese (3-5-2): Padelli, Perez, De Maio, Samir (Forestieri), Soppy, Samardzic, Jajalo (Nestorovski), Makengo (Molina), Zeegelar, Pussetto (Arslan), Success. All. Cioffi(3-4-2-1): Saro, Cuomo, Nedelcearu (Paz), Sala (Visentin), Mogos (Giannotti), Zanellato (Vulic), Donsah, Schirò, Borello, Rojas, Maric (Kargbo). All. Modesto Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti Assistenti: Tolfo – Fontemurato Quarto giudice a bordo campo: Piero Giacomelli di Trieste Var: Nasca – Avar: Cecconi Ammoniti: Jajalo, Angoli: 2 a 2 Niente di nuovo per i pitagorici sul terreno del Dacia Arena a proposito delle sconfitte e dei gol subiti. Più che il passaggio alsuccessivo era importante per il tecnico, tornato alla guida del ...

Advertising

VeneziaFC_EN : Coppa Italia • #VeneziaTernana #ArancioNeroVerde ?????? - Atalanta_BC : ?????? Affronteremo in casa il @VeneziaFC_IT negli ottavi di finale di #CoppaItaliaFrecciarossa! ?? We'll be facing V… - QuiMediaset_it : #CoppaItalia: #Mediaset trasmette in esclusiva assoluta i sedicesimi di finale. Il calendario di oggi, in diretta s… - Alemilanista86 : RT @DVACMILAN: Andreazzoli: 'Questa formula della Coppa Italia è di chi è più forte e potente, questa formula è vecchia e obsoleta meglio i… - rbgiova : @soolp56 Per forza, giocava fuori ruolo! Basta vedere pa finale di Coppa Italia dell'anno scorso per capire chi è K… -