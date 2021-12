Coppa Italia: il Venezia liquida la Ternana, agli ottavi sfiderà l’Atalanta (Di martedì 14 dicembre 2021) Non avrà il fascino del campionato, ma la Coppa Italia è un obiettivo al quale l’Atalanta ha sempre mostrato di tenere. Lo dimostrano le due finali disputate nell’era Gasperini. L’avversario agli ottavi di finale sarà il Venezia che martedì pomeriggio ha battuto 3-1 la Ternana. Al Penzo in vantaggio la squadra di Zanetti con Heymans a inizio ripresa. Poi l’immediato pareggio di Pettinari su punizione. Seguono i gol di Crnigoj e Forte. La sfida contro i veneti a gennaio. Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) Non avrà il fascino del campionato, ma laè un obiettivo al qualeha sempre mostrato di tenere. Lo dimostrano le due finali disputate nell’era Gasperini. L’avversariodi finale sarà ilche martedì pomeriggio ha battuto 3-1 la. Al Penzo in vantaggio la squadra di Zanetti con Heymans a inizio ripresa. Poi l’immediato pareggio di Pettinari su punizione. Seguono i gol di Crnigoj e Forte. La sfida contro i veneti a gennaio.

