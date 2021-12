Coppa Italia, i convocati della Fiorentina: quattro assenti per la Strega (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFirenze – Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina per la sfida di Coppa Italia contro il Benevento. Il tecnico viola ha deciso di fare affidamento sui big dell’organico toscano, fatta eccezione per quattro pedine. Salteranno il match con la Strega il portiere Dragowki, il difensore Nastasic e i centrocampisti Castrovilli e Saponara. Questo l’elenco completo dei convocati per la gara in programma domani sera al “Franchi“: 1) Amrabat Sofyan 2) Benassi Marco 3) Bianco Alessandro 4) Biraghi Cristiano 5) Bonaventura Giacomo 6) Callejón Bueno Josè Maria 7) Cerofolini Michele (P) 8) Dos Santos De Paulo Igor Julio 9) Duncan Joseph Alfred 10) Gonzalez Nicolas Ivan 11) Kokorin ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFirenze – Vincenzono ha diramato la lista deiper la sfida dicontro il Benevento. Il tecnico viola ha deciso di fare affidamento sui big dell’organico toscano, fatta eccezione perpedine. Salteranno il match con lail portiere Dragowki, il difensore Nastasic e i centrocampisti Castrovilli e Saponara. Questo l’elenco completo deiper la gara in programma domani sera al “Franchi“: 1) Amrabat Sofyan 2) Benassi Marco 3) Bianco Alessandro 4) Biraghi Cristiano 5) Bonaventura Giacomo 6) Callejón Bueno Josè Maria 7) Cerofolini Michele (P) 8) Dos Santos De Paulo Igor Julio 9) Duncan Joseph Alfred 10) Gonzalez Nicolas Ivan 11) Kokorin ...

Advertising

QuiMediaset_it : #CoppaItalia: #Mediaset trasmette in esclusiva assoluta i sedicesimi di finale. Il calendario di oggi, in diretta s… - VeneziaFC_EN : Coppa Italia • #VeneziaTernana #ArancioNeroVerde ?????? - BRoots66 : @Gazzetta_it Inizia la solita sfilza di nomi e sogni proibiti per arrivare a qualcuno che sembri un calciatore. Co… - reeverbero : RT @marifcinter: Gli imperdibili pomeriggi di Coppa Italia a dicembre - FabrizioSapia : @DavideCN12 @MarcoVBava @krudotw A me andrebbe bene anche la Conference. Per arrivare settimo, una tra Roma e Fiore… -