Coppa Italia, i convocati del Benevento per Firenze: out in due (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine della seduta mattutina di allenamento, Fabio Caserta ha diramato l’elenco dei calciatori convocati del Benevento per il match di domani sera valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. I giallorossi saranno di scena al “Franchi” per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. All’appello mancano solo gli infortunati Foulon e Letizia. Di seguito la lista dei convocati: 4 Acampora Gennaro, 6 Basit Abdallah, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine della seduta mattutina di allenamento, Fabio Caserta ha diramato l’elenco dei calciatoridelper il match di domani sera valido per i sedicesimi di finale dellaFrecciarossa. I giallorossi saranno di scena al “Franchi” per affrontare la Fiorentina di Vincenzono. All’appello mancano solo gli infortunati Foulon e Letizia. Di seguito la lista dei: 4 Acampora Gennaro, 6 Basit Abdallah, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 ...

