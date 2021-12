Coppa Italia | Genoa-Salernitana 1-0 Il Milan affronterà Sheva agli Ottavi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilconosce la sua avversaria in: sarà ildi Andriy Shevchenko. L'ucraino trova la sua prima vittoria in rossoblù

Ci sarà ancora il suo ex Milan sulla strada di Shevchenko , che trascina il Genoa agli ottavi di finale digrazie alla rete firmata al 76' da Ekuban che, con l'aiuto di una deviazione di mano di Di Tacchio ) decide una gara poco spettacolare tra due squadre che in campionato se la passano ...Prima vittoria per Andriy Schevchenko che grazie ad un gol di Caleb Ekuban al 32' della ripresa sconfigge la Salernitana nei sedicesimi di finale die si qualifica agli ottavi dove incontrerà il Milan. . 14 dicembre 2021Terza sfida in appena quindici giorni tra Città di Taormina e Acicatena, con i biancazzurri di Furnari che si recheranno nuovamente al Polivalente questa volta per affrontare il ritorno dei quarti di ...(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Prima vittoria per Andriy Schevchenko che grazie ad un gol di Caleb Ekuban al 32' della ripresa sconfigge la ...