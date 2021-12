Coppa Italia calcio: Genoa, Venezia e Udinese si qualificano agli ottavi di finale (Di martedì 14 dicembre 2021) Oggi si sono disputate tre partite valide per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021-2022 di calcio. Il Genoa ha regalato la Salernitana per 1-0 nell’unica sfida tra squadre di Serie A. A risolvere il match di Marassi è stato Ekuban al 76?. Il Grifone se la dovrà ora vedere con il Milan. Il Venezia ha sconfitto la Ternana per 3-1: Heymans ha aperto le marcature al 49?, Pettinari ha pareggiato al 53?, poi Crnigoj e Forte hanno indirizzato la contesa nell’ultima mezzora di gioco. I veneti si regalano così la sfida contro l’Atalanta. L’Udinese ha travolto il Crotone con uno schiacciante 4-0: Pussetto al 20? e De Maio al 28? mettono in chiaro le cose, Success allunga su rigore al 41?, Pussetto trova la doppietta personale al 62?. I friulani incroceranno la ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Oggi si sono disputate tre partite valide per i sedicesimi didella2021-2022 di. Ilha regalato la Salernitana per 1-0 nell’unica sfida tra squadre di Serie A. A risolvere il match di Marassi è stato Ekuban al 76?. Il Grifone se la dovrà ora vedere con il Milan. Ilha sconfitto la Ternana per 3-1: Heymans ha aperto le marcature al 49?, Pettinari ha pareggiato al 53?, poi Crnigoj e Forte hanno indirizzato la contesa nell’ultima mezzora di gioco. I veneti si regalano così la sfida contro l’Atalanta. L’ha travolto il Crotone con uno schiacciante 4-0: Pussetto al 20? e De Maio al 28? mettono in chiaro le cose, Success allunga su rigore al 41?, Pussetto trova la doppietta personale al 62?. I friulani incroceranno la ...

VeneziaFC_EN : Coppa Italia • #VeneziaTernana #ArancioNeroVerde ?????? - Atalanta_BC : ?????? Affronteremo in casa il @VeneziaFC_IT negli ottavi di finale di #CoppaItaliaFrecciarossa! ?? We'll be facing V… - OfficialSSLazio : ?? Agli ottavi di finale di Coppa Italia affronteremo l'Udinese! #CMonEagles ?? - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Coppa Italia, pagelle Genoa: Ekuban col gol riscatta una gara non perfetta - tuttoatalanta : Coppa Italia, Genoa-Salernitana 1-0: Ekuban 'regala' gli ottavi di Coppa Italia e il Milan a Sheva… -