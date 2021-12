Coppa Italia 2021/2022: Ekuban elimina la Salernitana e regala al Genoa gli ottavi contro il Milan (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Genoa batte di misura la Salernitana e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2021/2022. La squadra di Shevchenko la spunta contro i ragazzi di Colantuono, gli unici in campionato a seguire in classifica il Grifone anziché precederlo, e in una partita tra le peggiori squadre per rendimento in Serie A arriva una gioia nella Coppa nazionale per i rossoblu, che agli ottavi se la vedranno contro il Milan grazie a un gol di testa di Ekuban con deviazione di mano di Di Tacchio. Nel primo tempo approcciano bene i padroni di casa, ma la spinta veemente si interrompe subito dopo venti minuti e una grande occasione per Destro col salvataggio sulla linea. ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilbatte di misura lae approda aglidi finale diFrecciarossa. La squadra di Shevchenko la spuntai ragazzi di Colantuono, gli unici in campionato a seguire in classifica il Grifone anziché precederlo, e in una partita tra le peggiori squadre per rendimento in Serie A arriva una gioia nellanazionale per i rossoblu, che aglise la vedrannoilgrazie a un gol di testa dicon deviazione di mano di Di Tacchio. Nel primo tempo approcciano bene i padroni di casa, ma la spinta veemente si interrompe subito dopo venti minuti e una grande occasione per Destro col salvataggio sulla linea. ...

