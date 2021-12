Coppa D’Africa 2022, Eto’o: “Dobbiamo fare tutto per assicurarne il successo” (Di martedì 14 dicembre 2021) Samuel Eto’o vuole garantire alla Coppa D’Africa un “clamoroso” successo. “Ci stiamo preparando per la Coppa D’Africa e Dobbiamo fare tutto, dico tutto per assicurarne il successo e affinché i nostri fratelli (visitatori, ndr) non affrontino sfide” ha detto la leggenda del calcio africano, neoeletto presidente della Federcalcio del Camerun. “Una squadra di calcio deve essere al servizio degli altri – ha aggiunto Eto’o nel primo incontro con lo staff della federazione presso la sede della Fecafoot nella capitale, Yaoundé -. Ognuno di voi ha il suo posto che è importante per il risultato finale. Noi non giochiamo ma siamo al servizio di chi gioca. Ognuno di noi deve dare ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Samuelvuole garantire allaun “clamoroso”. “Ci stiamo preparando per la, dicoperile affinché i nostri fratelli (visitatori, ndr) non affrontino sfide” ha detto la leggenda del calcio africano, neoeletto presidente della Federcalcio del Camerun. “Una squadra di calcio deve essere al servizio degli altri – ha aggiuntonel primo incontro con lo staff della federazione presso la sede della Fecafoot nella capitale, Yaoundé -. Ognuno di voi ha il suo posto che è importante per il risultato finale. Noi non giochiamo ma siamo al servizio di chi gioca. Ognuno di noi deve dare ...

Advertising

capuanogio : Sconcerti sul #CorSera: #Liverpool fortissimo ma l'#Inter può giocarsela anche perché #Klopp darà quattro giocatori… - DiMarzio : #Napoli, le parole del ct del #Camerun su #Anguissa in vista della Coppa d'Africa - cn1926it : #Sconcerti: '#Inter in #Champions sarà favorita dalla Coppa d'Africa per la sfida al #Liverpool' - chefastidioo_ : RT @saulniggez: Marotta hai un mese per comprare un nero che faccia il crociato a momo in coppa d’Africa vedi tu cosa fare - Kwizera06428241 : Altro primato del #Rwanda al femminile: un'arbitra ruandese alla prossima Coppa d'Africa di calcio. -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa D’Africa Coppa d'Africa, incredibile: il ct della Nigeria lascia a un mese dal via Corriere dello Sport