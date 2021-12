Controlli, confini e migranti: ecco come sarà la nuova Schengen (Di martedì 14 dicembre 2021) Alla fine una vera e propria riforma su Schengen, dopo vari anni di discussione, è alle porte. Il trattato, le cui norme sono state siglate a partire dalla fine degli anni ’80, determina la libera circolazione di persone e merci tra i Paesi dell’Ue. Si tratta forse del più importante corpo normativo in relazione alla InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 14 dicembre 2021) Alla fine una vera e propria riforma su, dopo vari anni di discussione, è alle porte. Il trattato, le cui norme sono state siglate a partire dalla fine degli anni ’80, determina la libera circolazione di persone e merci tra i Paesi dell’Ue. Si tratta forse del più importante corpo normativo in relazione alla InsideOver.

Advertising

marinacor91 : RT @ansaeuropa: In casi eccezionali ma 'prevedibili' ogni Stato membro può reintrodurre controlli ai confini all'interno dell'area Schengen… - giuliog : RT @ansaeuropa: In casi eccezionali ma 'prevedibili' ogni Stato membro può reintrodurre controlli ai confini all'interno dell'area Schengen… - ansaeuropa : In casi eccezionali ma 'prevedibili' ogni Stato membro può reintrodurre controlli ai confini all'interno dell'area… - Gazzettino : Ue, controlli ai confini dentro area Schengen per massimo due anni e «in casi eccezionali» - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: L'Ue apre ai controlli ai confini dentro l'area Schengen fino a 2 anni #ue -